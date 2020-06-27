Любимая Tesla, ботинки мужа и картина: княгиня Шарлен распродает вещи, чтобы помочь ЮАР побороть COVID-19

27.06.2020, 16:15, Разное

Княгиню Монако Шарлен многое связывает с ЮАР. Когда будущей супруге князя Альбера было всего 10 лет, ее семья переехала из Зимбабве в Южно-Африканскую Республику. Там под присмотром мамы Шарлен начала заниматься плаванием. В 18 лет она выиграла чемпионат ЮАР по плаванию. Спустя четыре года Шарлен в составе сборной ЮАР выступала на Олимпийских играх в Сиднее – ее команда заняла пятое место.

Переехав из Африканской Республики в Монако, Шарлен не забывает о своей родной стране. В 2012 году она основала благотворительный фонд Princess Charlene of Monaco Foundation, который занимается проблемами ЮАР – в основном социальными. На этой неделе в рамках организации стартовал аукцион, на который княгиня выставила несколько значимых для нее лично лотов, деньги от продажи которых будут направлены в различные организации по всей ЮАР. Эти средства должны помочь преодолеть стране кризис, вызванный COVID-19 (коронавирусом, к слову, ранее переболел ее супруг князь Альбер).

Tesla Model S княгини ШарленНа аукцион Шарлен выставила свой автомобиль Tesla Model S, который ей в 2015 году подарил супруг. Княгиню можно было часто видеть разъезжающей по стране на этой машине. В числе лотов пара ботинок для бобслея князя Альбера, в которых он выступал на зимних Олимпийских играх. Кроме того, на аукционе можно приобрести эксклюзивный портрет Шарлен и выбранную княгиней фотографию с пейзажем ЮАР.

Ставки можно сделать еще в течение недели на сайте Princess Charlene of Monaco Foundation.

Ботинки для бобслея князя Альбера

Князь Альбер II, княгиня Шарлен и их дети – принц Жак и принцесса Габриэлла, 24 июня, Монако