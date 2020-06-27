 

В Екатеринбургской епархии отреагировали на ситуацию с Собчак

27.06.2020, 16:08, Новости дня

Екатеринбургская епархия прокомментировала скандал с нападением на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе епархии.

В субботу Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали во время работы в Среднеуральском женском монастыре. По словам ведущей, избиты были два работника группы, а ее саму толкнули так, что она упала.

До этого священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии короанвируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве.



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