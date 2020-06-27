Зеленский рассказал, что “оценят на международном уровне”

27.06.2020, 16:02, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский посетил херсонскую синагогу Хабад, которую вандалы пытались сжечь, сообщает пресс-служба президента. Уточняется, что в ходе визита Зеленский и заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма, а все попытки его проявления предотвращаются.

В рамках рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский встретился с главным раввином Херсона и области Иосифом-Ицхаком Вольфом и осмотрел отремонтированные части синагоги. За быстрое раскрытие поджога Зеленский вручил начальнику регионального отделения полиции благодарственные письма и отметил, что все граждане Украины "защищены государством" и что это оценят на международном уровне.

Ранее посол Израиля Джоэль Лион заявил, что на Украине наблюдается "подъем антисемитизма", и призвал закрепить определение антисемитизма в законодательстве.

Синагогу в Херсоне пытались поджечь 20 апреля. По словам очевидца, мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания по улице Театральной и скрылся. Пожара не произошло, потому что жидкость не разгорелась. В мае правоохранители задержали подозреваемого.