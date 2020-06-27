 

Меркель: Гибридная война и дестабилизация – модель поведения России

27.06.2020, 16:00, Новости дня

Кацлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что моделью поведения России в настоящее время являются “гибридная война и дестабилизация”. Об этом она заявила в интервью шести европейским изданиям: британской газете The Guardian, немецкой Süddeutsche Zeitung, французской Le Monde, испанской La Vanguardia, итальянской La Stampa и польской Polityce.

Так, отвечая на вопрос, нет ли в Германии недооценки угрозы со стороны России, Меркель сказала: “Мы признаем, что гибридная война и методы дестабилизации являются моделью поведения со стороны России”.

В качестве примера такого поведения канцлер привела убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине летом прошлого года.

В то же время, по мнению Меркель, “есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией”. В частности, она подчеркнула, что в Сирии и Ливии, находящихся в непосредственной близости к Европе, “стратегическое влияние России велико”. Глава немецкого правительства добавила, что по этой причине будет “продолжать стремиться к сотрудничеству”.

Отношения между Россией и странами Запада существенно ухудшились с 2014 года – после того, как РФ оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. Европейский союз ввел несколько пакетов санкций против России. Меркель неоднократно отмечала, что ограничительные меры будут действовать до прекращения агрессии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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