Сообщение о нарушении при голосования по Конституции напоминает методичку руководителя «Голоса»

27.06.2020, 15:48, Новости дня

Блогер Екатерина Губкова пожаловалась на то, что на участке ей дали бюллетень, в котором уже якобы стояла отметка о голосовании по поправкам в Конституцию. Описание этого случая напоминает содержание методички руководителя движения «Голос» Григория Мельконьянца.

На этой неделе столичный блогер Екатерина Губкова, которая, как показали соцсети, с 2017 года живет в Париже, опубликовала пост, в котором рассказала, как ей на участке для голосования в палатке рядом с домом якобы выдали уже отмеченный бюллетень. Галочка якобы стояла в клеточке «Да». Фото этого «бюллетеня» она не приложила к своему сообщению.

Эту жалобу Губковой заметил Telegram-канал «АнтиПропаганда». Возможно, свой пост Губкова написала по методичке руководителя движения «Голос» Григория Мельконьянца, чьи посты Губкова репостила у себя в Facebook. Так, он указывал на то, что голосование проводится на придомовой территории в отсутствие наблюдателей. И именно это особо указала Губкова.

Причем в комментариях к ее посту пользователи единодушно признали историю фейком, усомнившись в правдивости слов парижанки. Однако это не помешало председателю РОО «Открытая Россия» Анастасии Бураковой распространить сомнительный пост у себя в твиттере.

Ранее в субботу юрист Илья Ремесло не исключил, что сторонники блогера Алексея Навального могут готовить провокации в ходе голосования по Конституции. В частности, речь идет о стратегии двойного голосования. Так Ремесло отреагировал на появление в Сети файлов якобы с телефона бывшего начальника штаба блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольги Гусевой. Из опубликованной переписки Гусевой следует, что в Москве предпринимаются попытки голосовать одновременно на участке и в режиме онлайн, а в Санкт-Петербурге – по одному паспорту на разных участках.

На этой неделе сторонник Навального Владимир Пушков уличил «Голос» в создании фейков на «Карте нарушений на выборах». В ходе проведения первого дня голосования 25 июня на «Карте нарушений на выборах» «Голоса» в Магадане появилась информация якобы от сотрудника ООО «АгроМагЛесПром», заявившего о принуждении к голосованию. В качестве доказательства он представил соответствующий приказ. Пушков сообщил на это, что подобного приказа не было.

По информации Telegram-канала «Опер пишет…», несмотря на то, что голосование по Конституции продолжится до 1 июля, «эксперты» Голоса уже «составили практически готовый доклад по его итогам». «В документе содержится информация о нарушениях, среди которых указаны и случаи, которых на данный момент выявлено не было», – информирует блог.

Ранее блогер Илиас Меркури уличил «Голос» в дискредитации российских выборов, в том числе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, на деньги западных спонсоров.

Доктор педагогических наук, член совета ассоциации «Гражданский контроль» Михаил Полянский заявил газете ВЗГЛЯД, что потенциал движения «Голос» утерян, поэтому история организации в ближайшее время бесславно закончится.