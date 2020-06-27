 

Пономарева обвинили в получении денег из-за рубежа

27.06.2020, 15:48, Новости дня

Правозащитник Лев Пономарев, критикующий поправки к Конституции, за неполный год получил порядка 1,7 млн рублей иностранного финансирования, утверждает проект «Комитет национальных интересов».

«Пономарев заведует рядом НКО-иноагентов, через которые за неполный год он получил порядка 1,7 млн рублей, среди них: ООО «Горячая линия», НОФ «В защиту прав заключенных», ООД «Демократическая Россия», НОУ «ОПИ имени Андрея Сахарова», РООССПЧ «Горячая линия», – говорится в публикации проекта в Facebook.

По данным «Комитета национальных интересов», в общей сложности подконтрольные Пономареву структуры получили 46 млн рублей финансирования из-за рубежа.

«Теперь Пономарев вынужден отрабатывать – он критикует поправки сам, и активно призывает к этому пользователей соцсетей», – говорится в видеозаписи, прикрепленной к посту.

  

Напомним, движение Пономарева «За права человека» в 2019 году было признано иностранным агентом.

В декабре 2018 года 77-летний активист Лев Пономарев был приговорен судом к аресту за нарушение закона о митингах.



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