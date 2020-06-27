Директор Ротару пожаловался на финансовые потери

27.06.2020, 15:30, Новости дня

Певица София Ротару больше других артистов пострадала из-за отмены выступлений на фоне коронавируса, потери составили больше 42 млн рублей, сообщил ее концертный директор Сергей Лавров.

Он отметил, что звонки с предложениями выступить поступают. «Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать. София Михайловна находится в Киеве. И у нее физически нет возможности вылететь в Москву из-за закрытия границ», – отметил он, добавив, что никаких мероприятий с участием Ротару в ближайшее время не планируется.

«Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности», – рассказал директор певицы изданию «Собеседник».

Отмечается, что гонорар Ротару за одно выступление на корпоративе составляет от 100 тыс. евро. В месяц она обычно выходит на сцену два-три раза. За три месяца вынужденной паузы Ротару, согласно подсчетам, потеряла больше 42 млн рублей.

Напомним, ранее директор Ротару комментировал слухи о спонсировании певицей боевиков «АТО».

Ранее были подсчитаны убытки российских звезд из-за пандемии. Больше всех потерял Филипп Киркоров, ущерб от приостановки его концертной деятельности оценили в 50 млн рублей.