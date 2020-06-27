 

В Минтруде назвали причину отказа от выплат на детей 16 и 17 лет

27.06.2020, 15:23, Разное

Однако эти меры не распространялись на детей в возрасте 16 и 17 лет. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что к ней часто поступали обращения с просьбой распространить выплаты на всех несовершеннолетних детей.

Кузнецова отметила, что обратилась с соответствующей инициативой в правительство России. Там ее запрос передали в Министерство труда. В ведомстве ответили, что дети с 16 лет уже могут сами устроиться на работу и зарабатывать деньги. Омбудсмен подчеркнула, что такой ответ не может ее устроить. Она обратила внимание, что инициативу по расширению выплат поддержали в обеих палатах российского парламента.

Напомним, что в рамках мер поддержки населения президент России Владимир Путин распорядился назначить выплаты семьям с детьми до трех лет в размере пяти тысяч рублей. Также Путин поручил обеспечить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет.

23 июня глава российского государства подписал указ об еще одной единоразовой выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет в июле. Эта мера поддержки затронет семьи, где, в общей сложности, воспитывается порядка 28 миллионов детей. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что на эти цели будет выделено свыше 270 миллиардов рублей.



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