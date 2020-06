Британское посольство в Москве вывесило флаг ЛГБТ

27.06.2020, 15:16, Новости дня

Британское посольство в Москве вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Сегодня над посольством развевается флаг ЛГБТ. Таким образом мы хотим выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в РФ и во всем мире», – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Дипломаты пишут, что представители сексуальных меньшинств «не требует для себя особых привилегий, а лишь достойного и уважительного отношения к себе и тех же прав, которые имеют остальные люди».

Напомним, ранее ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве. Сообщалось, что это было сделано в связи с «месяцем гордости ЛГБТ», который проводится в июне. «Несмотря на отказ (президента США Дональда) Трампа поддержать прайд, дипломаты по всему миру стали вывешивать ЛГБТ-флаги», – заявили в посольстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в РФ любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних недопустимы.

В МИД РФ ответили на появление радужного флага на посольстве шуткой и музыкой про бар «Голубая устрица» из фильма «Полицейская академия».

«Просто чтобы поддерживать вас в радостном и веселом (слово gay означает одновременно и «гей», и «веселый») настроении в такое тяжелое для Америки время», – отметили в МИД России.