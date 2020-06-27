Жаркие летние ночи: Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес не стесняются демонстрировать нежные чувства на публике

27.06.2020, 15:06, Разное

Что ни день, то свежие фотографии новоявленной миру пары. Если со своей бывшей возлюбленной Лили-Роуз Депп Тимоти не часто радовал публику совместными снимками, то отношения с Эйсой Гонсалес он решил не скрывать за семью печатями.

Пара проводит отпуск в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, и сомнений в том, что между актерами роман, уже не остается. Они неоднократно попадали под прицел камер папарацци – благодаря этому, к слову, мир и узнал об их разгорающейся любви.

Эйса ГонсалесЭйса – первая девушка Тимоти после разрыва с Лили-Роуз Депп, о которой стало известно СМИ. Новости о том, что роман актера с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради закончен, появились в апреле – подтверждение на эксклюзиве удалось получить Us Weekly. Кроме того, Тимоти появился на страницах майского номера британского Vogue, и там также было указано, что актер одинок.

30-летняя мексиканская актриса Эйса Гонсалес известна многим по ролям в фильме “Малыш на драйве” и “Алита: Боевой ангел”. Ранее она встречалась с австралийским актером Люком Брэйси. Также еще до встречи с Шаламе Эйсе приписывали романы с Лиамом Хемсвортом, Джошем Дюамелем, Кэлвином Харрисом и Криштиану Роналду – но насколько серьезными были эти отношения (и были ли вообще), представители актрисы не распространялись.

Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес