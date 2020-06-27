Мнение: Легко ли быть негром в России?

27.06.2020, 14:55, Разное

За два года до погромов, устроенных чернокожими в Лос-Анджелесе, весной 1990 года, после увольнения из «легендарной и непобедимой», я на несколько месяцев задержался в Тбилиси, поработал в отделе комсомольской жизни окружной газеты «За Родину». Тогда-то я и познакомился с Димой Руденко – командиром учебной роты химической защиты, дислоцировавшейся в Вазиани.

С Димой я познакомился незадолго до того, как его выбрали делегатом съезда ВЛКСМ. А на съезде – членом ЦК ВЛКСМ.

Была у нас с Димой идея начать издавать газету «Черный братишка», в которой вместо «Пролетарии всех стран соединяйтесь» мы планировали писать «Негры СССР объединяйтесь!».

Дело в том, что Дмитрий Руденко хоть и был москвичем, украинцем по национальности, но он был чернокожим.

Дима пошучивал:

– Моя мама работала горничной в гостинице «Интурист», папа – где-то в Африке революциями занимается, приезжал в Москву….

В общем, задумали мы с Димой начать издавать газету для советских негров. Газету с рассказами о том, что не обязательно иметь черный цвет кожи, чтобы быть негром. Что в СССР огромное количество негров, кожа которых светлых.

Но реализовать идею нам так и не удалось.

Вспомнил «Черного братишку» в связи с бузой чернокожих в США…

Вот интересное мнение, объясняющее события в США. Автор – профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Владимир Малахов:

«…. Америка в свое время стала экономически конкурентоспособной благодаря использованию рабского труда. Дешевый хлопок (и не только) — это результат эксплуатации чернокожих рабов, которым не нужно было платить. Дегуманизация людей по фенотипическому признаку, убеждение в том, что черный — это по определению существо второго сорта, не совсем человек, было необходимо для оправдания того политико-экономического порядка, который просуществовал в Америке с момента ее основания до середины 1960-х.

Таким образом, расизм был заложен в основание американского общества.

…Американское общество было и остается глубоко сегрегированным. Та модель капитализма, которая восторжествовала в США, порождает неприемлемый уровень социального неравенства. Я бы сказал, классового неравенства, поскольку дело упирается не просто в огромный разрыв в доходах между гражданами, а в такую социальную структуру, которая воспроизводит жесткое классовое расслоение и брутальные формы маргинализации низших классов. Проблема Америки в том, что классовые границы здесь почти полностью совпадают с расовыми. Социально уязвленные здесь — это прежде всего чернокожие, а чернокожие — это за вычетом незначительного меньшинства социально уязвленные.

Низшие классы — они же «опасные классы» — это массы людей, понимающих свою обреченность жить и умереть в том же убожестве, в каком родились. И ненавидящие представителей высших классов.

Европейцы решили эту проблему, создав институты welfare state и систему социальных лифтов. До идеала «равенства возможностей» далеко, но они к нему приблизились.

Американцы — в силу особенностей их модели капитализма — пошли другим путем. Путем полицейского насилия. Не хотите смириться со своим положением? Заставим. Отсюда тот общеизвестный факт, что США — чемпион мира по доле заключенных на 100 тысяч населения. (Не нужно напоминать о непропорциональной доле чернокожих среди обитателей тюрем; далеко не все они матерые головорезы, многие оказались за решеткой за мелкую кражу в супермаркете и тому подобные вещи — американская Фемида предпочитает эту меру наказания; альтернативой здесь выступает астрономический штраф, но его пойманные оплатить не в состоянии). Отсюда же — милитаризация полиции. Она все больше походит на армию, ведущую боевые действия.

Есть давно известная политическая максима: если вы не обеспечиваете социально приемлемый уровень неравенства, вы сидите на пороховой бочке. И она рано или поздно взорвется. Когда в 1992 году случились так называемые расовые беспорядки в Лос-Анджелесе, длившиеся несколько дней и подавленные войсками, одного эксперта спросили, возможно ли повторение подобного в будущем. Он ответил:

«Вопрос не в том, возможно ли, вопрос в том, когда это случится».

Отсюда

Задумался. Написано вроде бы про США. Но разве не про «негров России»?

На верхнем снимке: погромы в Лос-Анджелесе, 1992 год. Фото: Reuters отсюда