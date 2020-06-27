 

В Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром

27.06.2020, 14:54, Новости дня

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в некоторых районах Московской области. В сообщениях уточняется, что погода изменится в ближайшее время. На Подмосковье надвигается грозовой фронт, с ветром 12—17 метров в секунду. Предупреждение действует до восьми часов вечера субботы. 

Спасатели призывают жителей и гостей Подмосковья быть внимательными и строго соблюдать правила личной безопасности: не парковать автомобили под деревьями, избегать шатких конструкций.

 



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