Xiaomi и Redmi запустили программу по замене за 7 долларов аккумуляторов на старых смартфонах

27.06.2020, 14:53, Разное

Компания Xiaomi и ее суббренд Redmi запустили новую программу для покупателей своей продукции. В ее рамках каждый клиент сможет поменять аккумулятор на старом смартфоне, заплатив всего 7 долларов.

В список «умных телефонов» китайского IT-гиганта попало более двух десятков смартфонов. Первыми в перечне устройств, батарею для которых можно сменить за такую несущественную стоимость, оказались модели Mi 5 от Xiaomi и Redmi 6.

В перечисленных телефонах, попадающих в рамки акции, есть и те, которые были выпущены около четырех лет назад. Данное предложение актуально в наше время, поскольку в большинстве современных смартфонов аккумуляторы являются встроенными и поменять их не так просто.

Однако действует такая акция только на территории Китая, причем, как для граждан Поднебесной, так и для ее гостей. Поклонникам продукции компаний по всему миру остается только ожидать подобных скидок в магазинах их страны.