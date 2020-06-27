 

В Киевской области мужчина обстрелял прохожих. Один человек госпитализирован

27.06.2020, 14:50, Новости дня

В городе Вишневое Киевской области мужчина “беспричинно и вызывающе” обстрелял компанию людей, отдыхавших недалеко от него. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба облуправления Национальной полиции.

“Мужчина беспричинно, вызывающе, игнорируя окружающих людей, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей. После чего скрылся с оружием с места происшествия. В результате одного пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки”, – заявили в полиции.

Полицейские установили личность стрелка и, устроив засаду, задержали подозреваемого. Дома у мужчины обнаружили “коллекцию разнообразного оружия, в том числе устройство для отстрела резиновых пуль, из которого, вероятно, он стрелял в прохожих”.

Поліція Київщини розслідує три факти застосування травматичної та холодної зброї, що сталися упродовж минулої доби …

Posted by Поліція Київської області on Reede, 26. juuni 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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