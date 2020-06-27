ЦИК, который лопнул

27.06.2020, 14:45, Разное

Как проголосовать по поправкам к Конституции.

В одном сказочном царстве-государстве жил-был мальчик Вовочка, ученик 5 «ж» класса. Царство то поразил злобный вирус, и так вышло, что Вовочка самоизолировался у дедушки с бабушкой в избушке о 12 этажах и 8 подъездах на краю сказочного леса… Сопредседатель независимого движения «Голос» Григорий Мельконьянц предлагает вам, посмеявшись, не опускать руки, а участвовать в этом сказочном деле всерьёз (читайте его комментарий под комиксом).

Художник: Алексей Иорш«От нас в ходе этой странной процедуры будет зависеть немало» Григорий Мельконьянцсопредседатель движения «Голос»

— «Новая газета» права, обыгрывая «общероссийское голосование» в сатирическом жанре комикса: к этому трудно относиться всерьез. Само голосование за поправки «пакетом», в котором смешаны самые разные вещи (как вредные с моей точки зрения, так, может быть, и полезные) не только не соответствует порядку внесения изменений в Конституцию, но и делает осознанное «волеизъявление» в принципе невозможным. Процедура «голосования» на этот раз длится целую неделю и упрощена до такой степени, что

независимый контроль за подсчетом голосов беспрецедентно затруднен,

да и доступ наблюдателей ограничен ситом общественных палат — формально мы можем увидеть отдельные звенья механизма голосования только по благословению этих госорганов.

При этом инициаторы и организаторы «общероссийского голосования» не установили гарантий равных условий агитации для сторонников и противников поправок, как это предусмотрено на выборах и референдумах, что не позволяет гражданам свободно сформировать свою волю. Государственные органы и избиркомы за бюджетный счет фактически занялись массированной агитацией за принятие поправок, несмотря на то, что закон предписывает им заниматься только информированием.

Мы, старейшая в РФ организация независимых наблюдателей за выборами «Голос», призываем отнестись к голосования не только со смехом, но и всерьез — здесь одно не противоречит другому, а от нас в ходе этой странной процедуры будет зависеть немало. Мы никого не агитируем, а просто стараемся объяснить людям, что будет в зависимости от того, пойдут ли они голосовать, как проголосуют и что из этого получится.

Почти нет сомнений, что с помощью прежде всего административного давления на зависимых участников голосования поправки соберут более 50 процентов голосов. Но если вдруг случится рукотворное, сотворенное активностью жителей чудо, то поправки, надо понимать, в силу не вступят. Таким образом,

голосуя «нет», граждане будут усложнять жизнь тем, кто попытается накручивать результаты «да»: это не остановит всех фальсификаторов, но кого-то, может быть, и остановит.

Есть паллиативные варианты: «испортить» бюллетень — это снизит процент голосов «да», или унести его с собой — но это только повысит процент явки, никак не повлияв на результаты. То же самое произойдет, если вы уклонитесь от участия, так как порог явки для одобрения поправок не установлен.

Но есть еще два варианта, к которым «Голос» и призывает.

Во-первых, закон не запрещает гражданам заниматься агитацией, это можно делать свободно. Более того, создана уникальная ситуация, когда агитацию не запрещено проводить и в дни голосования 25–30 июня и 1 июля. Если позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе,

ничто не мешает, например, распространять агитационные материалы или стоять в одиночном пикете с агитационным плакатом в руках рядом с помещением для голосования.

Во-вторых, следует стать наблюдателем, чтобы показать обществу на примерах, как в действительности пройдет общероссийское голосование. Для этого в идеале, конечно, нужно было получить официальный статус, чтобы быть ближе к механизмам почти неминуемых фальсификаций, но и без такого статуса никто никому не может запретить фиксировать нарушения процедур, если вы сумеете их заметить, а еще лучше подтвердить — ведь у каждого из нас есть в кармане как минимум телефон с функцией фото- и видеозаписи. Присылайте такую информацию нам (адрес вы найдете на сайте «Голоса»). Без честности у нашей страны нет будущего, и мы только за честность во всем, и, прежде всего, в процедурах.

Авторы: Леонид Никитинский, Алексей Иорш

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Алексей Иорш, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Евгения Сосина, Виктория Елисейкина и Никита Гирин