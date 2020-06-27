Будущий символ Тверской области – Екатериновский маяк на Волге

27.06.2020, 14:17, Разное

В большинстве случаев при слове «маяк» у нас возникают ассоциации морских пейзажей. И практически всегда так оно и есть – маяки являются традиционными атрибутами морей. Речных маяков в мире не так много, в качестве примеров можно привести Большой и Малый Волжские маяки, которые находятся на соединении канала имени Москвы с Иваньковским водохранилищем.

Однако в скором времени запланировано открытие нового маяка на Волге. Его планируется построить в поселке Екатериновка Конаковского района Тверской области. Он будет с трех сторон омываться Волгой, при этом ширина реки в этом месте – порядка 400 метров, сообщает «Радиостанция Вести ФМ».

Название свое поселок получил по имени императрицы Екатерины II, которая очень любила останавливаться в здешних местах во время своих путешествий. Теперь окрестности поселка планируется превратить в туристическую зону – идеальное место для яхтенного спорта, водных прогулок и речного туризма. Здесь будет обустроена просторная собственная пристань, которая сделает активный отдых максимально комфортным.

Большая часть набережной Волги будет благоустроена, и разработкой концепции благоустройства занимаются крупные компании, имеющие огромный опыт в строительстве подобных инфраструктурных объектов – гольф-клубов, банкетных залов, больших отелей. Общее руководство будет осуществлять застройщик ООО «Ритейл».

Екатериновский маяк будет выполнять не только свою основную функцию – служить ориентиром для яхт и других речных судов. В его окрестностях также будут проводиться особенные мероприятия. Он будет сооружен на площади, относящейся к престижному яхт-клубу, и это даст новый толчок для развития яхтинга и речного туризма на реках нашей страны.

Маяк будет органично вписан в береговой ландшафт. Предполагается, что он обеспечит значительное увеличение туристического потока. Однако строители и архитекторы предупреждают, что Екатериновский маяк будет таким же неприступным, как и его старинные предшественники: никаких лифтов здесь предусмотрено не будет.

Администрация района уверена, что Екатериновский маяк в будущем имеет все шансы стать настоящей визитной карточкой всей Тверской области.