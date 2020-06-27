«Адмирал Горшков» вышел в море для испытания «Цирконов»

27.06.2020, 14:08, Новости дня

Фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота вышел в море, где он должен провести вторые испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«В субботу «Горшков» вышел в море из Беломорской военно-морской базы для проведения второго испытательного пуска ракеты «Циркон», – сообщил один из собеседников ТАСС.

Другой сообщил, что запуск планируется провести в ближайшие две недели.

Источники пояснили, что в 2020 году планировалось провести обширную программу запусков «Циркона» с «Горшкова», корабль мог провести до семи выстрелов.

«Но сроки существенно сдвинулись – второй пуск изначально должен был состояться уже в середине весны», – сказал один из собеседников.

По их сведениям, основным препятствием стал перенос стрельб из-за коронавируса.

Ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщал, что флот получит гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь.

В начале апреля головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» Северного флота уходил на Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты «Циркон» для проведения следующей испытательной стрельбы.