 

Алия Шокат, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, впервые прокомментировала их отношения

27.06.2020, 13:54, Разное

Сколько бы Брэд Питт не снимался в фильмах, какие бы проекты не представлял и насколько откровенные интервью не давал, общественность и СМИ все равно больше всего будет интересовать его личная жизнь. После развода с Анджелиной Джоли актеру приписали уже десятки романов, но ни один из них так и не получил подтверждения. С осени прошлого года Питта часто видят в компании актрисы, исполнительницы роли в сериале “Задержка в развитии” Алии Шокат.

Актеров видели вместе на открытии выставок, на премьере оперы Канье Уэста, а в последний раз – в апреле – Шокат сфотографировали, выезжающей из дома Питта на велосипеде. Прояснить ситуацию актриса решила в свежем интервью Vulture:

Мы не встречаемся. Мы просто друзья. Мои знакомые, когда увидели все эти новости, тут же начали мне писать, спрашивая что же все-таки происходит. Они пересылали мне все эти фото. Я была ошарашена таким вниманием. Это такое чувство, будто ты в школе и оказался голым перед всем классом и такой: «Боже, да на меня все смотрят!» У меня были моменты в жизни, когда я испытывала давление со стороны общества, но никогда оно не было таким. Таким бесконтрольным,

– объясняет Шокат.

Интересно также отметить ремарку автора материала Рейчел Хэндлер, которая отмечает, что верит актрисе, так как та была максимально откровенна в других местах разговора, которые журналист точно не ставит под сомнение.

Брэд Питт и Алиа Шокат на выставке в Лос-Анджелесе

Брэд Питт



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