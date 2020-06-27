Обливший людей водой из лужи водитель Lexus извинился перед ними

27.06.2020, 13:53, Новости дня

Во Владивостоке молодой человек за рулем Lexus намеренно облил людей на тротуаре водой из лужи после сильного ливня, а потом извинился за свой поступок.

«Мойка, мойка бесплатная», – прокричал молодой человек на видео, обливая горожан. Видеозапись затем была опубликована в соцсетях и вызвала сильную негативную реакцию, передает Vlad News.

Правоохранительные органы установили личность водителя, организована проверка.

После этого юноша записал отдельный ролик, в котором извинился перед жителями города.

«Честно, никого не хотел обидеть, и чем-то задеть. Никого не провоцировал. Ну да, бывает, глупим. Вот и я совершил глупость. И понял, что нужно перед всеми вами извиниться. Извините меня, реально, я не хотел этого делать», – сказал он в ролике.

В середине декабря 2019 года водитель во Владивостоке во время дрифта на центральной площади разнес декорацию на сумму 677 тыс. рублей, его задержали, анализ не показал алкогольного опьянения.