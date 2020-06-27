 

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев шокировал подписчиков

27.06.2020, 13:48, Новости дня

Музыкальный продюсер Максим Фадеев поразил подписчиков в соцсетях своим новым внешним видом. По словам музыканта, он похудел на 100 килограммов.

Продюсер опубликовал в Instagram фото, на котором стоит в одной штанине своих шорт.

«Всем мир! Это мои шорты… минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» – написал он.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 27 Июн 2020 в 1:19 PDT

В комментариях подписчики начали поздравлять Фадеева с заметным результатом похудения и отметили его силу воли. Некоторые попросили рассказать, как сбросить лишний вес.

В октябре прошлого у Фадеева произошел сердечный приступ, сообщалось, что у него диагностировали предынфарктное состояние.



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