Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев шокировал подписчиков
27.06.2020, 13:48, Новости дня
Музыкальный продюсер Максим Фадеев поразил подписчиков в соцсетях своим новым внешним видом. По словам музыканта, он похудел на 100 килограммов.
Продюсер опубликовал в Instagram фото, на котором стоит в одной штанине своих шорт.
«Всем мир! Это мои шорты… минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» – написал он.
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В комментариях подписчики начали поздравлять Фадеева с заметным результатом похудения и отметили его силу воли. Некоторые попросили рассказать, как сбросить лишний вес.
В октябре прошлого у Фадеева произошел сердечный приступ, сообщалось, что у него диагностировали предынфарктное состояние.
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