 

ЦИК отчитался о явке на голосовании по поправкам

27.06.2020, 13:40, Новости дня

Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ по итогам двух дней превысила 19,4%, заявил председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, на данный момент проголосовали 21,17 миллиона человек. Во второй день пришли голосовать больше человек, чем в первый.

Она добавила, что участие в дистанционном электронном голосовании приняли 815,5 тысячи человек в Москве и Нижегородской области, явка составила 68,49%. Среди регионов, лидирующих по явке, Памфилова назвала Тамбовскую область (35,15%), Туву (33,73%) и Чукотский автономный округ (33,65%). Самая низкая явка в Иркутской области (7,78%).

Ход голосования контролируют  порядка 500 тысяч наблюдателей. Ранее ЦИК попросил Общественную палату РФ максимально растянуть сроки приема для потенциальных наблюдателей, возможность присоединиться к наблюдению сохранена вплоть до 30 июня​​​.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал молодежь принять участие в общероссийском голосовании и отметил, что мнение молодых людей по поправкам в конституцию имеет особое значение. Он подчеркнул, что развитие РФ во многом зависит от результатов голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня, основным днем голосования станет 1 июля. Процедура голосования продлится несколько дней для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Участки будут открыты с 25 июня по 1 июля с восьми часов утра до восьми вечера по местному времени. Подсчет голосов за все семь дней голосования начнется после закрытия участков в восемь часов вечера 1 июля.

 



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