 

Вулин заболел бессимптомно

27.06.2020, 13:40, Новости дня

Министр обороны Сербии Александр Вулин сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Сейчас он находится в самоизоляции, поскольку чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов заболевания.

Глава сербского минобороны продолжает исполнять свои обязанности. Он призвал граждан соблюдать санитарные меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее один из государственных секретарей минобороны Сербии был госпитализирован с COVID-19. Все сотрудники ведомства проходят тестирование на коронавирус регулярно, пишет РИА Новости.

По данным международного ресурса Worldometers, всего в Сербии выявлено 13 565 случаев заражения, 12 232 человека выздоровели, 265 умерли.



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