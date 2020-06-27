Цвет выдворения — хаки

27.06.2020, 13:35, Разное

Жителя Карелии лишили гражданства и высылают из страны по обвинению в экстремизме из-за походных штанов в багажнике.

«Когда меня пригласили в полицию, думал, загранпаспорт отберут. Я же в списке экстремистов. А они оба паспорта забрали. Сказали, что теперь я — лицо без гражданства», — петрозаводский дворник Алексей Новиков стал первым россиянином, лишенным гражданства своей страны «за экстремизм».

И хотя Конституция такой возможности вроде бы не предусматривает (тут даже на поправки не спишешь, этот пункт они не затронули), но простой человек Новиков внезапно оказался в шкуре советских диссидентов. С той лишь разницей, что имя его никому не знакомо, да и выехать он никуда не может — форма удостоверения личности человека без гражданства для пересечения границы до сих пор не утверждена.

Так что Новикова пока не выслали, его просто стерли с лица страны.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОНЧ. 3 ст. 6 Конституции РФ:

«Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его».

Ч. 1 ст. 22 ФЗ «О гражданстве РФ»:

«В случае если при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации или о восстановлении в гражданстве заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством, а целью приобретения гражданства являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, решение о приобретении гражданства также подлежит отмене на основании сообщения заявителем заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство».

Процитированный пункт в законе «О гражданстве» появился недавно — в июле 2017 года и тогда почти не был замечен.

Между тем в закон были вписаны вполне конкретные статьи, по которым отберут паспорт (за преступления, приготовления или покушения к ним).

Между терактами, диверсиями, угонами воздушных судов и посягательством на жизнь государственных деятелей притаились организация и участие в экстремистском сообществе, а также финансирование экстремизма.

Судя по процессам «Сети» и «Нового величия» (запрещенные в РФ организации), именно эти статьи могут применяться произвольно ради преследования политических оппонентов либо просто ради новой звезды на чьих-то погонах.

Иногда дело действительно в политике — признан экстремистским и запрещен в РФ «Меджлис крымскотатарского народа», — иногда и вовсе не в ней: аналогичная судьба постигла «Свидетелей Иеговы».

Поправка в закон позволяет любого, кто будет приговорен за молитвы не в том месте или обед в «Макдоналдсе» не с теми людьми, лишить гражданства. Даже если ты вовсе не иммигрант, недавно приобретший паспорт РФ, а коренной «советский человек».

Алексей Новиков как раз советский человек. Родился в украинских Сумах, учился в Калининграде, оттуда был призван в армию, потом осел в Петрозаводске. На территории РСФСР, а потом РФ проживает с 1987 года. Человек он, повторю, советский настолько, что книжечку с гербом уплывшей в небытие страны сменил не сразу, а лишь в 2005 году.

К секте верующих в СССР он отношения не имеет, просто руки не доходили: у госорганов, куда приходилось обращаться, вопросов не было, у полиции тоже, так и жил. Только когда собрался второй раз жениться, вспомнил — и получил наконец такую же книжицу, только с двуглавым орлом на обложке. И ничего при этом не нарушил: согласно постановлению федерального правительства, срок для обмена паспортов гражданина СССР в РФ был продлен до 31 декабря 2005 года.

Но есть нюанс: проживавшие на территории РФ «советские» граждане до 1 июля 2002 года приобретали гражданство РФ в порядке признания, автоматически. С вступлением в силу ФЗ «О гражданстве РФ» такой порядок прекратился: процедура осталась прежней, но стала называться предоставлением гражданства в упрощенном порядке.

Алексей Новиков. Фото предоставлено героем публикации

Ключевое слово — «предоставление». Если до 2002 года государство признавало право населения быть его гражданами и как бы лишь исполняло их волю, то с 2002 года стало это право предоставлять — даровать. А дарованное можно и забрать.

Алексей лишился паспортов 12 мая. Государство заявило, что «устойчивая правовая связь с Российской Федерацией» у Новикова отсутствует, а «гражданско-правовые связи с отдельными гражданами РФ могут реализовываться им и в статусе лица без гражданства».

«Отдельные связи» — это жена, близкие, работа, 33 года жизни.

Реализовывать эти «связи», по мысли чиновников в погонах, Новикову предстоит дистанционно: решение МВД гласит, что уже не житель Новиков должен покинуть пределы РФ в течение 15 суток после отмены карантинных ограничений.

Для семьи это не просто беда, это трагедия: у жены Алексея (гражданства ее никто не лишал, но и вопроса, следовать ли за мужем у нее не возникает) в РФ старенькая мама, которой нужен уход. А там, на новом месте — им, очевидно, станет Украина, на гражданство которой Новиков теоретически может претендовать по праву рождения, — нет ни родственников, ни близких.

Нет и сбережений на внезапный переезд: счета Новикова давно заблокированы, он, как уже было сказано, внесен в список «Росфинмониторинга». 22 июня суд отказал Алексею в попытке оспорить решение МВД.

Никакого другого гражданства, кроме российского, у него, напомню, нет, так что даже интересно понять чиновничью логику: куда его думают выслать — неужто в СССР?

Уголовное дело, из-за которого семья Новиковых покидает страну, вполне, к сожалению, типичное.

В апреле 2016 года он сделал во «ВКонтакте» неосторожный репост, который вскоре удалил. Речь в публикации об ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), Пальмире и «уничтоженной промышленности СССР».

Через месяц на выезде из Петрозаводска (хотел проведать мать в Украине) Новикова задержали. По его словам, пытали электрошокером (доказательства — акт медосвидетельствования, где зафиксированы электротравмы, он предъявил потом в суде).

Под пытками Новиков показал, что собирался в Сирию воевать на стороне боевиков. Позже адвокат по назначению пообещал ему условный срок за признание. В суде Новиков от показаний отказался, но был признан виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и возбуждении ненависти к русским в том самом репосте.

Одним из доказательств намерений Алексея стали обнаруженные в его машине походные брюки защитного цвета — цветовую дифференциацию штанов, очевидно, никто не отменял. Так и указано в деле: «Новиков подготовил экипировку — брюки, предназначенные для незаметного ношения оружия и амуниции с ремнем из усиленной ткани».

Московский окружной военный суд назначил ему четыре года колонии, которые в апелляции и после частичной декриминализации 282 статьи превратились в неполные два, отбывать этапировали в Коми.

Мать так и не увидел: она умерла через неделю после его освобождения.

На похороны поехать тоже не разрешили — назначили дополнительно восемь лет административного надзора.

Спустя год после освобождения у Новикова забрали паспорта.

«В суде представители МВД высказывались в том ключе, что отмена решения о принятии в гражданство — своего рода дополнительное наказание», — говорит Ольга Подоплелова, юрист «Руси Сидящей», представлявшая интересы Новикова в суде.

— При этом приговор вступил в силу 18 мая 2017 года, а поправки в закон «О гражданстве» — 1 сентября 2017-го, а Конституционный суд неоднократно говорил, что обратную силу закон может иметь, только если это прямо в законе указано, и в публично-правовых отношениях обратная сила применяется только в интересах человека.

Мы же имеем прямо противоположную ситуацию. Но мотивировку суда пока не знаем: оглашена была только резолютивная часть решения. Формально практика отмен решения о приеме в гражданство в РФ есть, но доселе связана она была исключительно с ошибкой, допущенной в документах заявителем, или неполным их заполнением. По новой редакции 22-й статьи закона «О гражданстве» дело Новикова — первое. И оно вполне может обозначить вектор направления этой практики».

В МВД заверили, что до сентября никакие «силовые меры» к Алексею применять не будут — очевидно, что раньше осени карантинные ограничения не снимут. Спасибо и на том. Однако юристы не уверены, что Новиков легко получит гражданство Украины. Судимость по «террористической» статье может стать препятствием.

И в этом случае Алексей так и останется человеком-невидимкой.

Он уже в таком статусе: даже в суд пришлось проходить по старым водительским правам. Другие документы государство у него изъяло.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье