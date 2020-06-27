 

Грузинская оппозиция обвинила Германию в поддержке Москвы против Тбилиси

27.06.2020, 13:30, Новости дня

Один из лидеров «Объединенной оппозиции Грузии», председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили призвал правительство Германии отозвать из Грузии посла Хуберта Кнырша, назвав его «позорным» и обвинив в коррупционных связях с грузинскими властями, передает клорреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «посол Германии, как и предыдущий французский посол Эрик Фурнье финансируются (лидером правящей «Грузинской мечты») Бидзиной Иванишвили, поэтому лоббирует нынешний режим».

Возмущение оппозиции вызвало заявление посла о том, что соглашение властей и оппозиции от 8 марта о проведении выборов в парламент Грузии в октябре по смешанной пропорционально-мажоритарной системе (120 плюс 30) не предусматривает освобождение из-под стражи владельца оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Георгия Руруа, задержанного с оружием. В переговорах властей и оппозиции участвовали послы как посредники.

По словам Нателашвили, «Германия в целом во многом повинна в том, что Грузия до сих пор не в НАТО, в том, что РФ воевала с нами и отняла территории».

«Берлин продолжает обниматься с Москвой, из-за чего Европа до сих пор нормально не оценила оккупацию 20% территории Грузии», – сказал оппозиционный политик.

Депутат парламента от оппозиционной «Европейской Грузии» Гига Бокерия, идеолог саакашвилевского режима, также обвинил посла Германии в том, что тот ведет себя недипломатично.

«Послу Германии не хватает дипломатического опыта, ему придется извиниться», – сообщил Бокерия.



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