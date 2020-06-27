Личное: Почему не посадили Серебренникова?

27.06.2020, 13:20, Разное

В пятницу после обеда Мещанский суд Москвы огласил приговор Кириллу Серебренникову: 3 года условно и 800 тысяч штрафа.

«Средства похищались по заранее спланированному преступному плану. Это организованная группа, которая разработала сложный механизм преступления…» — характеристика преступных действий организованной группы Серебренникова судом.



Фото: Соцсети

Следствие установило, экспертиза подтвердила, суд признал преступление — украдено 129 миллионов рублей.

И за это никто не сел.

Я не люблю отвлечённые суммы. 129 миллионов — просто цифра. А давайте попробуем наполнить её смыслом?

129 миллионов — примерно столько получит среднестатистический российский пенсионер за тысячу лет.

Не за пару лет, как обычно, а прожить ему нужно 10 веков. Начать получать пенсию при Владимире Красном Солнышке и умереть — ну, тоже при Владимире, который Владимирович.

Неплохо? Идём дальше.

129 миллионов заработает обычный строитель в России за 500 лет — от Ивана Грозного до наших дней. Начать строить Московский Кремль, погастарбайтить в Версале, возвести Сталинские высотки и небоскрёбы Москва-сити — вот за это время он бы как раз и заработал 129 миллионов рублей.

129 миллионов — это стоимость спасения ста жизней детей, которых не смогли вылечить в России, а средний чек на лечение в Германии — чуть более миллиона.

129 миллионов — это сто жизней детей. Ваших детей, на лечение которых у государства нет денег. На постановки Серебренникова есть, на детей — нет.

Мне удалось наполнить смыслом сумму украденного преступной группой Серебренникова у государства?

3,5 тысячи деятелей культуры подписали письмо, в котором уголовное дело простив мошенников они назвали политическим и направленным лично против Серебренникова.

Три с половиной тысячи — артистов, режиссёров, продюсеров и так далее. Три, мать её, с половиной тысячи шутов гороховых встали на защиту преступной театральной группы.

Мало того, к зданию суда пришла толпа. Рома Зверь, рэппер Оксюморон, клоунесса Катя Варнава и так далее — условный приговор они встретили аплодисментами.

Безмерно уважаю и оксюморон, и зверей, но давайте честно — за кого и зачем они вышли к суду?

Очевидно, что их реакция — радость, что за преступление не посадили. Надежда на то, что и их не посадят, когда к ним возникнут вопросы.



Фото: Соцсети

Простите меня, но я никак не могу врубиться — если ты воруешь бублик, тебя сажают на пять лет, правильно? А если ты режиссёр, то можешь своровать 129 миллионов, но тебя не посадят, так?

Выходит, что так.

Серебренников на свободе. Подельники его на свободе. Даже артист Ефремов, убивший человека, не сидит в СИЗО, а валяет ваньку дома.

Не пойму никак — мы точно перед законом все равны?