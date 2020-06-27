Роскосмос перечислил недостатки корабля Crew Dragon

27.06.2020, 12:53, Новости дня

Эксперты госкорпорации Роскосмос назвали ряд недостатков космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска, в частности размещение двигателей системы аварийного спасения «прямо за стенкой кабины», несоразмерность и отсутствие нормального туалета.

«(…) вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины», – говорится в материалах на сайте Роскосмоса.

«Более того, ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин – это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», – добавили в госкорпорации.

Как отмечают эксперты, взрыв корабля на наземном стенде в апреле 2019 года в ходе испытаний системы аварийного спасения «подчеркивает обоснованность этих сомнений».

В Роскосмосе отметили, что кабина корабля Crew Dragon заметно просторнее спускаемого аппарата корабля «Союз», потому что рассчитана на семь астронавтов.

«Однако НАСА урезало экипаж до четырех человек – больше сейчас не требуется. Выходит, что для решения своей основной задачи – доставки людей на МКС – новый корабль пока выглядит переразмеренным», – сказано в материалах.

В Роскосмосе также указали на недостаточно комфортные санитарные условия на корабле Маска.

«Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой. Но если герметичная кабина шаттла имела объем 74,5 кубических метров, то в новом корабле есть только 10 кубических метров, а туалет по-прежнему прячется за шторкой», – отмечается в тексте.

На корабле «Союз» туалет находится в отдельном бытовом отсеке.

Как отметили специалисты Роскосмоса, с появлением Crew Dragon США после почти 20 лет усилий получили «компактную и более надежную, чем Space Shuttle, пилотируемую ракетно-космическую систему, к тому же разительно отличающуюся от шаттла в эксплуатации в сторону меньших расходов».

Так, Crew Dragon, в отличие от шаттлов, совершивших 135 полетов при двух катастрофах, в которых погибли 14 астронавтов, обладает системой, обеспечивающей спасение экипажа на любом из этапов.

Напомним, в конце мая ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon и попросил передать искренние поздравления Маску.

Рогозин заявил, что Роскосмос вместо благодарности за доставку американских астронавтов на МКС на «Союзах» услышал только насмешки после успешного пуска корабля Crew Dragon.