На голосование по Конституции зарегистрированы более 500 тыс. наблюдателей

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27.06.2020, 12:48, Новости дня

Общественная палата РФ совместно с региональными общественными палатами зарегистрировала более полумиллиона наблюдателей на общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«На данный момент уже зарегистрировано более 500 тыс. наблюдателей за общероссийским голосованием», – передает слова Памфиловой ТАСС.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что общественные наблюдатели будут требовать полного соблюдения всех тех стандартов, которые были предложены ЦИК.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.



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