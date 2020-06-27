 

В Раде рассказали о тайном соглашении по сокращению численности украинцев

27.06.2020, 12:37, Разное

Комментируя это заявление, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что киевские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ) тайное соглашение о сокращении численности населения Украины. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

“Им нужна страна максимум с 10 миллионами населения, они давно это говорят”, – сказал Рабинович.

Напомним, что ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова высказалась за кастрацию граждан, желающих получать социальную помощь. Она отметила, что такие люди готовы рожать детей для получения дополнительных льгот и пособий. При этом их дети, по словам политика, могут быть “низкого качества” и тоже будут претендовать на помощь от государства.

Вадим Рабинович заявил, что таким образом представитель правящей партии продемонстрировала реальное отношение властей к народу и подтвердила тем самым наличие тайного меморандума с МВФ.

Стоит отметить, что после высказывания Третьяковой Федерация профсоюзов Украины потребовала ее немедленной отставки. В федерации отметили, что такая позиция является антисоциальной и антигуманной.



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