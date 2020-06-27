 

Обновлены рекомендации по работе санаториев

27.06.2020, 12:30, Новости дня

Роспотребнадзор в субботу обновил рекомендации для санаторно-курортных учреждений в условиях распространения COVID-19.

При организации питания гостей здравницы будут ориентироваться на требования для кафе и ресторанов. Отменяется требование доставлять еду в номер.

Отдыхающим отныне не требуется при заезде предоставлять справку об отсутствии заражения новой коронавирусной инфекцией. Достаточно предоставить справку об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих двух недель.

Роспотребнадзор считает целесообразным размещать в номере одного – двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи.

Помимо этого, обязательное ношение медицинских масок сохраняется только в закрытых помещениях, где есть люди. При проведении групповых занятий или оздоровительных процедур нужно соблюдать социальную дистанцию.



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