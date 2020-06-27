 

Предложение главы избиркома журналистке назвали шуткой

27.06.2020, 12:30, Новости дня

Председателя участковой избирательной комиссии в Санкт-Петербурге проверят на служебное соответствие после сделанного ею местной журналистке предложения проголосовать по поправкам в Конституцию не только за себя, но и за своих родителей. По сообщениям СМИ, данное предложение получила от главы УИК главный редактор издания "Новый проспект" Анна Невская.

Ситуацию тщательно проверили, рассказал замруководителя пресс-службы Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский. По словам главы данной участковой избирательной комиссии, "с ее стороны это была неудачная шутка". Поставить вопрос о профессиональной состоятельности главы УИК поручено вышестоящей территориальной избирательной комиссии номер 22, передает "Интерфакс".

По словам Марголина-Каганского, Санкт-Петербургский избирком считает абсолютно недопустимыми любые попытки даже в шутку предложить человеку нарушить закон или сделать вид, что собираешься нарушить закон. ", — подчеркнул представитель Горизбиркома.

Досрочное и электронное голосование по изменению текста российского Основного закона стартовало 25 июня. Главный день голосования – 1 июля 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Спрогнозирован рекордный рост среднегодовой температуры на Земле

18.05 / У службы иммиграции США возникли проблемы с деньгами из-за спада спроса на грин-карты

15.05 / Спрос на новостройки в РФ упал на 30%

25.04 / С 26 апреля в Украине снова похолодает

05.05 / The New York Times получила Пулитцера за “разоблачение хищничества режима Путина”. Российское посольство назвало материалы газеты русофобскими

12.06 / Обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский может рассчитывать на крупную пенсию

20.06 / Россия заблокировала дистанционное голосование в Генассамблее ООН

20.04 / На Украине ветеран «зиганул» на церемонии награждения

01.06 / Трамп объяснил губернаторам, как не выглядеть «кучкой придурков»

02.06 / Очередное обновление привело к сбою в работе iPhone и iPad

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска