Прокуратура Татарстана оспорила оправдание подозреваемого в насилии над дочерью

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27.06.2020, 12:30, Новости дня

Прокуратура Татарстана обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего 27-летнего мужчину по делу об изнасиловании полуторагодовалой дочери, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

«В ходе расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза. По оценке эксперта, первоначальным показаниям обвиняемого и матери ребенка, установлено, что подсудимый действовал с прямым умыслом. Данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребенку в любом случае был причинен легкий вред здоровью. Однако оценка этому в приговоре не дана. Поэтому прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда в Верховном суде Татарстана», – сообщил Галиев РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел 27 октября прошлого года в одном из частных домов города Бугульмы. У девочки полутора лет началось кровотечение, семья вызвала скорую. После осмотра врачом-гинекологом были обнаружены травмы, которые говорили о насилии над ребенком. 

В преступлении подозревали отца девочки, на суде он признался. Свой поступок он объяснил тем, что «просто психанул» из-за ссоры с женой и не имел злого умысла.

Суд не нашел состава преступления в его действиях, поскольку у подсудимого не было желания удовлетворить сексуальные потребности.



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