Посольство РФ отвергло обвинения в причастности к убийствам американских военных в Афганистане

27.06.2020, 12:26, Новости дня

Посольство России в США категорически отвергло причастность Москвы к атакам на американских военных в Афганистане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном российским диппредставительством в Twitter в ответ на публикацию газеты The New York Times.

Так, данные источников NYT о том, что российская разведка предлагала связанным с “Талибаном” боевикам вознаграждение за убийства американских военных, посольство назвало фейком.

“Безосновательные и анонимные обвинения, опубликованные NYT, уже привели к прямой угрозе жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне”, – утверждает диппредставительство.

Stop producing #fakenews that provoke life threats, @nytimes.

We demand the relevant #US authorities take effective measures to ensure the fulfillment of their international obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. @StateDept @FBI @DHSgov * https://t.co/Ows7srg3IH

— Russia in USA * (@RusEmbUSA) June 27, 2020

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года США и движение “Талибан” подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

9 марта стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана.