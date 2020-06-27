 

В США зарегистрирован новый рекорд по выявленным за сутки случаям COVID-19

27.06.2020, 12:26, Новости дня

В США 26 июня был зарегистрирован новый рекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на данные федеральных и местных властей.

В течение суток в Штатах было подтверждено 45 242 случая COVID-19 – это абсолютный максимум с начала эпидемии и почти на 6 тыс. случаев больше предыдущего рекордного показателя, который был зарегистрирован 25 июня.

На этой неделе в США фактически ежедневно фиксируют суточные рекорды, максимальные показатели до этого регистрировались в апреле, а затем интенсивность распространения инфекции начала падать. По подсчетам Associated Press, за последние две недели среднесуточный прирост новых случаев заражения в США увеличился более чем на 50%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,8 млн, из них более 4,9 млн вылечились, более 494 тыс. умерли.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных (2,46 млн) и количеству летальных случаев (более 125 тыс.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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