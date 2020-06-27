Бизнес на поправках

27.06.2020, 12:25, Разное

Как региональные чиновники и депутаты заработали на всероссийском голосовании.

Пока врачи жаловались на дефицит средств защиты, власти скупили миллионы масок по всей стране для проведения общероссийского голосования. Чиновники заключили тысячи госконтрактов: миллиарды рублей были потрачены на маски, перчатки, брелки, футболки и даже семена.

Голосование во Владивостоке. Фото: Reuters

Голосование по поправкам в Конституцию, которые среди прочего позволят Владимиру Путину оставаться у власти еще 12 лет после истечения срока полномочий, — дорогое мероприятие для бюджета России, требующее многих государственных закупок. И чтобы не проводить эти закупки на конкурентных аукционах, власти страны по сути приравняли голосование по поправкам к таким экстренным ситуациям, как коронавирус.

По подсчету «Важных историй», с марта этого года, то есть всего за три с половиной месяца, российские госорганы провели почти 2,5 тысячи закупок без конкурса, обосновывая такую необходимость «подготовкой проведения общероссийского голосования».

Общая сумма заключенных по их итогам соглашений составила 4,4 миллиарда рублей.

Региональные власти, ответственные за внутреннюю политику и подготовку голосования в своих регионах, закупали миллионы масок, перчаток и защитных экранов для раздачи на избирательных участках, хотя врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, до сих пор жалуются на дефицит этих средств индивидуальной защиты.

Также региональные власти потратили в общей сложности миллиарды рублей на покупку одноразовых ручек, блокнотов, плакатов, размещение рекламы о голосовании в СМИ, аренду автомобилей с водителем, одежду, значки — и все это во время эпидемии.

Партнер криминального авторитета Павел Прибылов. Скриншот видео YouTube / Ростовлайф

С середины июня почти во всех регионах страны местные органы власти начали проводить массовые закупки масок, перчаток и защитных экранов для раздачи на избирательных участках.

Например, 10 июня Министерство промышленности и энергетики Ростовской области закупило 3,2 миллиона масок (всего в регионе живет 4,2 миллиона человек), более 3 млн пар перчаток и 26,5 тысячи защитных экранов для лица.

Закупка проводилась без конкурса, и основанием заключения контракта с единственным поставщиком была указана «подготовка проведения общероссийского голосования».

Контракт на общую сумму почти 98 млн рублей достался местной крупной компании «Фармацевт». Она — один из немногих производителей медицинских масок в регионе. В конце марта, в разгар эпидемии, руководство предприятия говорило, что увеличило производство масок до 30 тысяч штук в день. Если это до сих пор так, то «Фармацевту» пришлось сильно постараться, чтобы обеспечить избирательные участки Ростовской области средствами защиты.

Срок исполнения по госконтракту — 15 июня, то есть компания должна была всего за пять дней поставить 3,2 миллиона масок, что соответствует ее трехмесячному объему производства.

«Фармацевт», судя по последним доступным данным в государственном реестре юрлиц, принадлежит известному в Ростове предпринимателю Павлу Прибылову. Он член политсовета местного отделения партии «Единая Россия», председатель комиссии по взаимодействию с общественными объединениями.

Помимо этого, как выяснили «Важные истории»,

в начале 2000-х Прибылов был партнером Саркиса Карапетяна, которого газета «КоммерсантЪ» называла «местным криминальным авторитетом по кличке Серж Косой».

Карапетян относился к так называемой «борцовской криминальной группировке» Ростова, он был расстрелян в 2004 году в своем автомобиле «Хаммер».

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«Важные истории» обнаружили и много других закупок, подобных ростовской. В Брянской области местный департамент внутренней политики в середине июня потратил в общей сложности 85,2 миллиона рублей на покупку 1,5 миллиона масок (население области составляет 1,2 миллиона человек), более миллиона пар перчаток и более 30 тысяч защитных халатов и костюмов. Эта закупка также прошла без конкурса, и само название контракта прямо указывало, почему: «Государственный контракт на поставку средств индивидуальной защиты для членов избирательных комиссий и участников голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

В Саратовской области Управление делами правительства закупило 2,5 миллиона масок; в Республике Удмуртия власти приобрели 1,3 миллиона масок, более миллиона пар перчаток и 11 тысяч защитных экранов для лица; в Красноярском крае Управление делами губернатора закупило 1,7 миллиона масок и более 16 тысяч защитных экранов. И так по всей стране.

Во всех случаях сроки исполнения по контрактам составляли около пяти дней. Очевидно, что за такие короткие сроки предприятия просто не могли произвести необходимое количество товаров. Это, скорее всего, означает, что

они заранее знали о том, что получат государственные контракты, и запасали свою продукцию впрок для обеспечения избирательных участков.

При этом почти во всех из вышеперечисленных регионов еще совсем недавно и местные жители, и врачи массово жаловались на нехватку масок и других средств защиты.

Проблема с дефицитом никуда не делась и сегодня. Как сообщал РБК, в начале июня врачи, эксперты и благотворители обратились с письмом к зампреду правительства Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита индивидуальных средств защиты для медиков, лечащих больных с коронавирусом. И особенно важно, как подчеркивалось в письме, сделать это перед возможной второй волной эпидемии коронавируса в России.

Безделушки на сотни миллионов Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Самой крупной закупкой без конкурса для проведения голосования стала покупка более 11 тысяч компьютеров Департаментом информационных технологий Москвы на общую сумму почти млрд рублей. Контракт достался компании «Авилекс». Ее основной владелец — Антон Буслов. Ранее он работал в «Научно-производственном предприятии «Гранит-Центр», которое принадлежит Департаменту имущества города Москвы.

Второй по величине контракт на подготовку к голосованию был заключен в Сахалинской области. Местное Управление делами губернатора и правительства потратило 210 млн рублей на производство видеороликов о голосовании (причем не только на телевидении, но и в кинотеатрах), размещение сообщений в мессенджерах и социальных сетях, приобретение брелоков, футболок, значков и даже семян.

При этом дефицит бюджета Сахалинской области в 2020 году составит 3,6 миллиарда рублей, сообщало государственное агентство ТАСС.

И подобных контрактов — на покупку кружек, ручек, футболок, мусорных мешков и всякой макулатуры — тысячи по всей стране. Во многих случаях эти контракты без конкурса получали сомнительные фирмы без опыта, созданные всего за несколько месяцев до подписания соглашений.

Анализ закупок для голосования по поправкам в Конституцию показал удивительную способность российских чиновников мобилизовать все возможные ресурсы — как государственные, так и частные. Мощности огромного количества предприятий были брошены на производство в рекордные сроки млн и млн масок, перчаток, защитных костюмов и экранов для лица. Оказалось, что, когда речь зашла о сохранении Владимира Путина у власти еще на 12 лет, потребовалось всего-то пять дней на обеспечение всех избирателей страны средствами защиты.

Жаль, когда врачи жалуются на дефицит, им вместо масок грозят репрессии.

Роман Анин

«Важные истории»