 

Шойгу отметил важность поправок в Конституцию для защиты исторической памяти

27.06.2020, 12:08, Новости дня

Поправки в Конституцию своевременны и актуальны, в том числе они нацелены на защиту исторической памяти и российских границ, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на участке для голосования в Подмосковье.

«Конституция 1993 года, по которой мы сегодня живем, принималась в очень непростой исторический период. За эти годы многое изменилось и внутри нашей страны, и вокруг нее. Поэтому поправки, которые вынесены на голосование, безусловно, серьезны, актуальны и своевременны», – передает слова министра РИА «Новости».

Шойгу добавил, что Конституция – это главный и основной закон страны и затрагивает жизнь каждого россиянина. Глава военного ведомства отметил, что большая часть поправок социально ориентирована и направлена на дальнейшее устойчивое экономическое развитие страны, повышение благосостояния и защиты прав граждан.

«Но не менее важными являются те, которые конституционно закрепляют защиту суверенитета и территориальную целостность нашего государства, историческую правду и память о защитниках Отечества», – подчеркнул Шойгу.

При этом он считает, что поправки о защите исторической памяти следовало принять уже давно.

«Я об этом говорил и 10, и 15 лет назад. И предлагали разные законы. Вы знаете о том, что в законах многих стран эта поправка предусмотрена, это касается и европейских стран», – сказал он.

Шойгу также отметил важность поправки о территориальной целостности и незыблемости российский границ.

«Конечно, в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определении нашей территории, она, конечно, важна», – подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Оппозиция Молдавии пригрозила Додону импичментом

31.05 / После Миннесоты комендантский час ввели в ряде городов других штатов США

15.06 / Экономика: Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

15.06 / Истребитель ВВС США разбился у берегов Великобритании

10.06 / Недорогой смартфон Samsung Galaxy A01e получит SoC MediaTek

22.06 / Мишустин подписал постановление о ежегодной минуте молчания в День памяти и скорби

22.06 / В поиске лекарств от вирусов поможет искусственный интеллект

19.06 / «Ил» возглавил заместитель главы ОАК

28.05 / МИД заявил о шансе РФ стать одной из ведущих туристических держав

27.05 / IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска