Шойгу отметил важность поправок в Конституцию для защиты исторической памяти

27.06.2020, 12:08, Новости дня

Поправки в Конституцию своевременны и актуальны, в том числе они нацелены на защиту исторической памяти и российских границ, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на участке для голосования в Подмосковье.

«Конституция 1993 года, по которой мы сегодня живем, принималась в очень непростой исторический период. За эти годы многое изменилось и внутри нашей страны, и вокруг нее. Поэтому поправки, которые вынесены на голосование, безусловно, серьезны, актуальны и своевременны», – передает слова министра РИА «Новости».

Шойгу добавил, что Конституция – это главный и основной закон страны и затрагивает жизнь каждого россиянина. Глава военного ведомства отметил, что большая часть поправок социально ориентирована и направлена на дальнейшее устойчивое экономическое развитие страны, повышение благосостояния и защиты прав граждан.

«Но не менее важными являются те, которые конституционно закрепляют защиту суверенитета и территориальную целостность нашего государства, историческую правду и память о защитниках Отечества», – подчеркнул Шойгу.

При этом он считает, что поправки о защите исторической памяти следовало принять уже давно.

«Я об этом говорил и 10, и 15 лет назад. И предлагали разные законы. Вы знаете о том, что в законах многих стран эта поправка предусмотрена, это касается и европейских стран», – сказал он.

Шойгу также отметил важность поправки о территориальной целостности и незыблемости российский границ.

«Конечно, в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определении нашей территории, она, конечно, важна», – подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.