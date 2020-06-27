 

Disney переделает аттракцион из-за расистской тематики

27.06.2020, 11:54, Новости дня

Компания Disney решила изменить концепцию популярного аттракциона «Поющая гора», тематика которого взята из послевоенного фильма «Песня Юга», пишет Ouest-France. Этот фильм неоднократно упрекали в идеализации рабовладельческого прошлого южных штатов США. Теперь создатели будут вдохновляться мультфильмом «Принцесса и лягушка», в котором появилась первая темнокожая диснеевская принцесса, отмечает издание.


Reuters

В четверг, 25 июня, компания Disney объявила, что собирается видоизменить в своих парках аттракцион, который напоминает о расистском прошлом Соединённых Штатов, пишет Ouest-France.

Как рассказывает издание, речь идёт о развлечении «Поющая гора», которое очень популярно в Disneyland в Калифорнии и Disney World во Флориде. На этом аттракционе посетители садятся в искусственное бревно и плывут в них по водным горкам. Сейчас тематика «Поющей горы» взята из неоднозначного диснеевского фильма «Песня Юга»: с самого своего появления в 1946 году он вызвал шквал критики. Его обвиняли в распространении расистских клише и идиллическом портрете рабовладельческого Юга. По этим причинам с 1980-х годов фильм не показывают в кинотеатрах, а также никогда не выпускали на DVD и намеренно не включили в каталог на платформе «Disney +».

По информации французской газеты, «Поющая гора» в обоих парках будет полностью переделана, а вдохновение создатели почерпнут в мультфильме «Принцесса и лягушка». Его главная героиня Тиана стала первой темнокожей принцессой в истории Disney. В официальном сообщении крупнейшего парка развлечений говорится, что новый концепт будет «инклюзивным» и «этнически разнообразным». Компания подчёркивает, что для неё изменение темы «сегодня имеет особенно важное значение», однако ещё в прошлом году она начала приводить свои аттракционы в соответствие с современной эпохой. Так, после появления движения #MeToo из «Пиратов Карибского моря» исключили сцену, где женщин продавали на торгах.

Пока неизвестно, когда «Поющая гора» предстанет в новом виде. На данный момент оба американских парка закрыты из-за пандемии, отмечает Ouest-France.



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