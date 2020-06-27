Учёные назвали современные привычки, делающие человека глупее

27.06.2020, 11:53, Разное

Международные учёные в ходе многочисленных исследований доказали, что в течение последних 50 лет жители всего мира стали набирать гораздо меньше баллов в тесте на IQ, чем их предшественники. Современные привычки, делающие человека глупее, напрямую связаны с техническим прогрессом.

Первой причиной снижения умственного уровня человечества эксперты называют малоподвижность. Современный человек редко уделяет внимание здоровому образу жизни, как результат: нейронные структуры мозга, которые отвечают за сердечные сокращения и тонус сосудов, становятся менее работоспособными. Это чревато не только умственной деградацией, но и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, а вот регулярное занятие спортом улучшает память, повышает обучаемость и помогает сосредотачиваться. По результатам исследований, проведенных компанией Microsoft, добровольцы концентрировали внимание на конкретных деталях в пределах 8 секунд, а вот всего лишь 15 лет назад этот показатель был на 4 секунды больше.

Исследователи также назвали одной из распространённых современных привычек, приводящих к глупости – это просмотр передач, фильмов и компьютерные игры. Так, многие стали больше времени уделять интернету, телевизорам и смартфонам. Психологи из Мичиганского университета рассказали, что увлекаясь online-образом жизни, теряются не только навыки живого общения, но и способность гибко и логично мыслить. Без общения человека как минимум ожидает депрессия, а в худшем случае могут атрофироваться участки мозга, отвечающие за интеллект.

К отрицательным факторам учёные отнесли наушники и жевательную резинку. Так, жвачка отвлекает внимание, а любители плееров могут повредить слух. Британский доктор Сара Брюэр в своем эксперименте показала, что жующие добровольцы практически не запоминали последовательность слов и цифр, поэтому медик рекомендует выплевывать жвачку в урну, как только она становится безвкусной. Неврологи из Монреальского университета советуют для улучшения умственных способностей убрать из рациона фастфуд, который нарушает работу мозга, а отдать предпочтение рыбе и морепродуктам с ненасыщенными жирами.

Сотрудники Колумбийского университета предлагают для улучшения памяти учить стихи или освоить игру на музыкальном инструменте, а учёные из Университетского колледжа Лондона рекомендуют как минимум два раза в год посещать оперу, балет, концерты и спектакли, что позволит на 14% повысить уровень интеллекта.