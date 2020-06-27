Марго Робби заменит Джонни Деппа в новом фильме о “Пиратах Карибского моря”

27.06.2020, 11:32, Разное

Как стало известно американскому The Hollywood Reporter, Марго Робби назначена на главную роль в новом фильме франшизы “Пираты Карибского моря”. К слову, сценарий картины также напишет женщина – британка Кристина Ходсон, до этого работавшая над другим фильмом с участием Марго – “Хищные птицы”. Ранее фильмы о приключениях капитана Джека Воробья придумывали и писали исключительно мужчины-сценаристы.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно, что авторы работают над новыми героями и линиями повествования, которые не будут пересекаться с предыдущими фильмами. Новый фильм продюсирует бессменный куратор франшизы Джерри Брукхаймер.

Джонни Депп

Напомним, пятая часть франшизы “Мертвецы не рассказывают сказки” вышла в 2017 году и показала худшие сборы в серии: 794 миллионов долларов при бюджете в 230 миллионов. Спустя год начались обсуждения перезапуска проекта, но начало работы постоянно откладывалось.

Что касается Джонни Деппа, то неизвестно, будет ли он хоть как-то участвовать в проекте. Последние проекты актера сложно назвать успешными: провальные “Город лжи”, “Во все тяжкое”, “Мордекай” и “Черная месса”. Даже сиквел “Фантастических тварей” показал результат хуже оригинала. Кроме того, из-за нездорового образа жизни и судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд у Деппа появились серьезные проблемы с репутацией – режиссеры не хотят с ним работать.