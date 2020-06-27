Роспотребнадзор отменил запрет на заселение двух незнакомых людей в один номер

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27.06.2020, 11:30, Новости дня

Санаторно-курортные учреждения смогут заселять в один номер до двух человек, не проживающих вместе и не являющихся членами одной семьи, говорится в обновленных рекомендациях Роспотребнадзора.

«При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного – двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи», – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал заселять по одному человеку в номер.

Также отменено требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на коронавирус.

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда», – отмечается в документе.

Столовые и рестораны в санаториях будут работать в соответствии с рекомендациями для обычных кафе.

«Питание организуется в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора (…)  «Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», – подчеркивает ведомство.

Ранее санаториям рекомендовали доставлять еду в номер, питание в столовых и кафе допускалось с соблюдением безопасной дистанции между людьми – не больше одного человека за стол (кроме членов одной семьи или тех, кто живет в одном номере).

Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов страны.



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