 

Чемпионат России. “Динамо” сыграет с ЦСКА основным составом

27.06.2020, 11:18, Новости дня

Футболисты столичного "Динамо" проведут встречу 24-го тура чемпионата РФ по футболу с московским ЦСКА основным составом. Об этом заявил пресс-служба бело-голубых в официальном Twitter команды.

💥 Играем основой! ✌🏻#ДинамоМосква #ДинамоЦСКА pic.twitter.com/zVS9avHioN

— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 27, 2020

Ранее сообщалось, что динамовцы выставят против армейцев молодежный состав, поскольку главная команда ушла на карантин в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, что "Динамо" примет на своем поле ЦСКА 27 июня. Встреча между ними начнется в 19:00 по московскому времени.



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