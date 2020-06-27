Чемпионат России. “Динамо” сыграет с ЦСКА основным составом
27.06.2020, 11:18, Новости дня
Футболисты столичного "Динамо" проведут встречу 24-го тура чемпионата РФ по футболу с московским ЦСКА основным составом. Об этом заявил пресс-служба бело-голубых в официальном Twitter команды.
💥 Играем основой! ✌🏻#ДинамоМосква #ДинамоЦСКА pic.twitter.com/zVS9avHioN
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 27, 2020
Ранее сообщалось, что динамовцы выставят против армейцев молодежный состав, поскольку главная команда ушла на карантин в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом COVID-19.
Напомним, что "Динамо" примет на своем поле ЦСКА 27 июня. Встреча между ними начнется в 19:00 по московскому времени.
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