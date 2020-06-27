Коронавирус в России: новые цифры от оперштаба и Роспотребнадзора

27.06.2020, 11:18, Новости дня

В РФ за сутки зарегистрировано 6 852 новых случая коронавируса COVID-19. У 30 процентов зараженных не было клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Лидерами по числу новых заболевших за сутки стали Москва — 750 человек, Московская область — 366, Ханты-Мансийский автономный округ — 280, Иркутская область — 237, и Санкт-Петербург — 224 человека. За сутки по стране зафиксировано 188 случаев летального исхода, а полностью выздоровело 9 200 человек, 1852 из них — в Москве. За весь период зафиксировано 8 969 летальных исходов, выздоровели 393 352 человека.

Накануне число новых случаев коронавирусной инфекции по РФ было немного ниже — 6800. Однако в целом этот показатель продолжает снижаться в сравнении с предыдущими днями недели. Наименьший темп прироста за сутки — в Москве (0,3 процента), Северной Осетии (0,6 процента), Подмосковье (0,7 процента), Калининградской области и Чечне (по 0,8 процента).

За сутки в РФ проведено 305 тысяч тестов на коронавирус. Всего по состоянию на 26 июня в РФ проведено 18 707 946 тестов на наличие нового коронавируса, в том числе у людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по РФ за истекший период 2020 года находилось 1 801 328 человек, по состоянию на 26 июня под контролем остаются 299 588 человек, сообщил Роспотребнадзор.