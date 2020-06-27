Количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к 10 млн

27.06.2020, 11:15, Новости дня

По состоянию на 27 июня в мире коронавирусом заразился 9 807 191 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции в режиме онлайн.

Наибольшее количество инфицированных (около трети от общемирового) приходится на США (2 467 837) и Бразилию (1 274 974). В России подтверждено 619,9 тыс. случаев заражения, в Индии – 508,9, в Великобритании – 310,8 тыс.

От 100 до 300 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 также зафиксировано в Перу, Чили, Испании, Италии, Иране, Мексике, Франции, Пакистане, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Бангладеш, ЮАР и Канаде.

На момент публикации новости в мире было подтверждено 494 375 летальных исходов, связанных с COVID-19. Около 125 тыс. человек скончались в США, 55,9 тыс. – в Бразилии, 43,4 тыс. – в Великобритании, 34,7 тыс. – в Италии, 29,7 тыс. – во Франции, 28,3 тыс. – в Испании, 25,7 тыс. – в Мексике.

Более 4,94 млн пациентов выздоровели. Наибольшее количество выздоровевших зарегистрировано в Бразилии (702 тыс.), США (670 тыс.), России (383 тыс.), Индии (295 тыс.) и Чили (223 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.