 

Крис Эванс хранит в архиве ролик, где танцуют актеры фильма «Первый мститель: Противостояние»

27.06.2020, 11:09, Разное

В одном из интервью Крис Эванс признался, что в его личном архиве есть видеоролик, на котором запечатлено, как танцуют все актеры фильма «Первый мститель: Противостояние». Время публикации этих уникальных кадров, как отметил актер, еще не пришло.
Крис Эванс попросил своих коллег танцевать на съемочной площадке, но не объяснил, для чего это ему нужно. Актеры с удовольствием приняли его предложение и ритмично двигались на протяжении 30 секунд. Клип пока хранится в его личных архивах.

Исполнитель роли Капитана Америки, на самом деле, в детстве был в восторге от другого супергероя, а именно Человека-паука. Исполнить мечту и сыграть в экранизации Marvel этого персонажа ему помешали проблемы со здоровьем. Дело в том, что Крис Эванс страдает от клаустрофобии, поэтому маска Человека-паука вызывала бы у него неприятные ощущения. В тоже время, наряд у Капитана Америки намного проще в этом плане. Как отметило издание Teleprogramma, от полетов от одного здания к другому, которые постоянно совершает его любимый супергерой, актер бы не отказался.



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