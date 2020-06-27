 

Ольга Бузова оконфузилась, перепутав Ван Гога с Ван Даммом

27.06.2020, 11:09, Разное

Ольга Бузова попала в по-настоящему неловкую ситуацию во время посещения музея. Популярная певица оконфузилась, поскольку перепутала американского актера нидерландского происхождения Жан-Клода Ван Дамма со знаменитым голландским художником Винсентом Ван Гогом.
По сообщению издания «Словодел», артистка решила пойти на экскурсию в Московский Мультимедиа Арт Музей. Благодаря ослаблению ограничений, введенных ранее вследствие пандемии коронавируса, а также сокращению количества посетителей, исполнительница смогла записаться на индивидуальную экскурсию. Тем не менее, во время культурного мероприятия артистку сопровождали журналисты, фиксирующие впечатления певицы от увиденного.

Пройдясь по залам и осмотрев многочисленные произведения искусства, Бузова поделилась впечатлениями с представителями периодических изданий. Оказалось, что во время каждого путешествия поп-певица старается уделять время осмотру достопримечательностей и культурных ценностей стран и городов, в которых оказывается по работе или во время отдыха.

При этом во время рассказа о своем посещении музея Ван Гога в столице Нидерландов Амстердаме, Бузова допустила ошибку, назвав художника именем киноактера Жана-Клода Ван Дама. Конфуз не остался не замеченным репортерами, однако, как призналась сама бывшая участница «Дома-2», из-за плотного графика работы у нее практически нет возможности уделять много времени развлечениям или культурному отдыху.



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