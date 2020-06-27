 

Дизайнер Аника Керимова не верит в роман Эмина Агаларова и Полины Гагариной

27.06.2020, 10:53, Разное

Аника Керимова, давняя подруга Эмина Агаларова, заявила о том, что не верит в роман певца с коллегой Полиной Гагариной. По словам дизайнера, 40-летний музыкант сможет сам разобраться со своими чувствами, а отношения с певицей – это выдумка СМИ.
Как призналась Аника Керимова, которая неоднократно бывала в гостях у азербайджанского артиста в Баку, новость о его расставании с Аленой Гавриловой ее шокировала. Дизайнер считает Эмина Агаларова очень «гостеприимным и хлебосольным мужчиной». Она заметила, что с удовольствием изготовит для артиста костюм на случай того, если он вновь соберется жениться.

Отношения певца с моделью дали трещину еще до введения в стране режима самоизоляции. Эмин Агаларов был женат дважды, а первой супругой стала Лейла Алиева – дочь президента Азербайджана. В браке пара прожила девять лет, у них родилось близнецы Али и Микаил. В 2015 году стало известно о разводе, а в следующем году начался роман артиста с Аленой Гавриловой. Под венец модель певец повел только спустя два года. Возлюбленная подарила Эмину Агаларову дочь Афину. В мае этого года музыкант шокировал поклонников новостью о разводе, из-за чего появилось множество слухов.

Как отмечает издание «Слово и Дело», певец не разочаровался в институте брака после неудачных отношений. Он убежден, что ради штампа в паспорте «сожительствовать» не стоит. Он хочет ощущать взаимопонимание и любовь, так как жизнь дана один раз. Эмин Агаларов верит, что у него еще будет семья, в которой все сложится, как он мечтает.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Ученые: С каждой мутацией коронавирус становится более опасным

24.05 / Мнение: Поздравьте соседей с Ураза-байрам!

21.05 / Секс-символ Голливуда станет отцом в шестой раз

28.04 / Анна Семенович впервые поделилась “фото с женихом”

11.06 / Банки предложили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

29.04 / Станислав Садальский: “Смерть актрисы Натальи Дикаревой прошла незаметно для общественности”

23.06 / Впервые после изоляции: Моника Белуччи на открытии выставки в Париже

13.05 / Страницу Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций

18.04 / В России ужесточат уголовную ответственность за киберпреступления

14.01 / Мнение: Гражданин, налоги и наука-арифметика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска