Дизайнер Аника Керимова не верит в роман Эмина Агаларова и Полины Гагариной

27.06.2020, 10:53, Разное

Аника Керимова, давняя подруга Эмина Агаларова, заявила о том, что не верит в роман певца с коллегой Полиной Гагариной. По словам дизайнера, 40-летний музыкант сможет сам разобраться со своими чувствами, а отношения с певицей – это выдумка СМИ.

Как призналась Аника Керимова, которая неоднократно бывала в гостях у азербайджанского артиста в Баку, новость о его расставании с Аленой Гавриловой ее шокировала. Дизайнер считает Эмина Агаларова очень «гостеприимным и хлебосольным мужчиной». Она заметила, что с удовольствием изготовит для артиста костюм на случай того, если он вновь соберется жениться.

Отношения певца с моделью дали трещину еще до введения в стране режима самоизоляции. Эмин Агаларов был женат дважды, а первой супругой стала Лейла Алиева – дочь президента Азербайджана. В браке пара прожила девять лет, у них родилось близнецы Али и Микаил. В 2015 году стало известно о разводе, а в следующем году начался роман артиста с Аленой Гавриловой. Под венец модель певец повел только спустя два года. Возлюбленная подарила Эмину Агаларову дочь Афину. В мае этого года музыкант шокировал поклонников новостью о разводе, из-за чего появилось множество слухов.

Как отмечает издание «Слово и Дело», певец не разочаровался в институте брака после неудачных отношений. Он убежден, что ради штампа в паспорте «сожительствовать» не стоит. Он хочет ощущать взаимопонимание и любовь, так как жизнь дана один раз. Эмин Агаларов верит, что у него еще будет семья, в которой все сложится, как он мечтает.