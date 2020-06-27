 

Экстрасенс Миронова: «Собчак сглазила экс-супруга Богомолова»

27.06.2020, 10:53, Разное

По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, экс-супруга Константина Богомолова сглазила его нынешнюю законную жену Ксению Собчак. Специалист убеждена, что актриса Дарья Мороз не может принять факт расставания с любимым человеком, поэтому навела на журналистку порчу.
В последнее время Ксения Собчак все чаще сталкивается с неудачами, как в карьерном плане, так и со здоровьем. Недавно телеведущая рассказала, что неудачно упала, в результате чего сломала нос. Кроме этого, крупные компании приняли решение разорвать с ней контракты.

Дарья Миронова считает, что печальные события, которые произошли в жизни знаменитости, результат дурного сглаза. Экстрасенс убеждена, что Ксении Собчак завидует бывшая жена режиссера фильма «Содержанки». Дарья Мороз не смогла смириться с тем, что рассталась с мужем, при этом, затаила злобу на журналистку. Как отметила Дарья Миронова, женская зависть является по своей сути сильным сгустком негатива.

Как отмечает издание «Слово и Дело», экстрасенс посоветовала носить звезде серебряные украшения, так как они могут уберечь ее от сглаза. Кроме этого, можно приобрести овальное зеркало в серебряной оправе, которое способно защитить от многих опасностей в жизни.



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