 

Безруков вспомнил, как заработал на первую квартиру: «Это дорогого стоит»

27.06.2020, 10:30, Разное

Сергей Безруков стал гостем эфира ток-шоу «Прямой эфир», выходящем на «Первом канале». Российский артист пояснил о том, как заработал на свою первую квартиру в столице: «Это дорогого стоит».
Как пишет сайт «Телепрограмма», до развода с супругой Ириной Безрукову принадлежали апартаменты в Кузьминках. Сейчас селебрити проживает в загородном доме, также ему принадлежит квартира стоимостью 14 миллионов рублей в Москве. В студии звезду «Бригады» засыпали вопросами о заработках. Как оказалось, первыми деньгами в профессии для артиста была повышенная стипендия после Школы-студии МХАТ. Неплохие деньги он получал в театре под руководством Олега Табакова.

Однако по-настоящему серьезные доходы ждали Безрукова после основания программы «Ностальджи по куклам», благодаря ей артист накопил свой первый миллион. Для молодого актера было очень вдохновляющим зарабатывать самому, не рассчитывая на родителей.

Спросили интервьюеры Безрукова и о самой знаменитой его роли, ставшей своеобразной путевкой в большое кино, образе Саши Белого в телесериале «Бригада». В ответ на это актер отметил, что, несмотря на криминальный характер картины, у его героя были правильные понятия, он защищал не только самого себя, но и своих родных. Заканчивая беседу, Сергей Безруков призвал искать в плохих событиях хорошее, при этом в позитиве он посоветовал, наоборот, попробовать увидеть плохое.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Мнение: Расовые серп и молот, азиатский век и самые дорогие города мира

20.04 / Житель Тверской области осквернил могилу женщины, задолжавшей ему денег

01.05 / Мнение: Хлеборезка

29.04 / Мнение: Запрет на славянские суффиксы

22.06 / Мнение: “Он сам упал”

10.04 / ВЦИОМ: из-за эпидемии коронавируса 80% россиян стали меньше гулять или вовсе перестали это делать

20.04 / Модель plus size Искра Лоуренс родила первенца у себя дома

30.05 / Ученые из США рассказали, как правильно питаться для предотвращения диабета 2 типа

07.05 / С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

13.04 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 апреля 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска