Безруков вспомнил, как заработал на первую квартиру: «Это дорогого стоит»

27.06.2020, 10:30, Разное

Сергей Безруков стал гостем эфира ток-шоу «Прямой эфир», выходящем на «Первом канале». Российский артист пояснил о том, как заработал на свою первую квартиру в столице: «Это дорогого стоит».

Как пишет сайт «Телепрограмма», до развода с супругой Ириной Безрукову принадлежали апартаменты в Кузьминках. Сейчас селебрити проживает в загородном доме, также ему принадлежит квартира стоимостью 14 миллионов рублей в Москве. В студии звезду «Бригады» засыпали вопросами о заработках. Как оказалось, первыми деньгами в профессии для артиста была повышенная стипендия после Школы-студии МХАТ. Неплохие деньги он получал в театре под руководством Олега Табакова.

Однако по-настоящему серьезные доходы ждали Безрукова после основания программы «Ностальджи по куклам», благодаря ей артист накопил свой первый миллион. Для молодого актера было очень вдохновляющим зарабатывать самому, не рассчитывая на родителей.

Спросили интервьюеры Безрукова и о самой знаменитой его роли, ставшей своеобразной путевкой в большое кино, образе Саши Белого в телесериале «Бригада». В ответ на это актер отметил, что, несмотря на криминальный характер картины, у его героя были правильные понятия, он защищал не только самого себя, но и своих родных. Заканчивая беседу, Сергей Безруков призвал искать в плохих событиях хорошее, при этом в позитиве он посоветовал, наоборот, попробовать увидеть плохое.