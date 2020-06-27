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27.06.2020, 10:30, Новости дня

За сутки в РФ выявлено 6 тыс. 852 новых случая коронавируса в 85 регионах, полностью выздоровели 9 тыс. 200 человек, 188 скончались. Таким образом, общее число выявленных случаев в РФ составило 627 тыс. 646, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что 30% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Общее число выздоровевших достигло 393 тыс. 352 человека и превысило 62% от общего количества случаев COVID-19 в России. Общее число жертв инфекции составило 8 тыс. 969, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным штаба, что умерли 1,43% всех инфицированных в стране.

Число выявленных случаев коронавируса в РФ второй день подряд составило менее 7 тыс.

В Москве выявлено 1 тыс. 852 случаев коронавирусной инфекции, в Московской области – 1 тыс. 421, в Санкт-Петербурге – 716.

Накануне было выявлено 6 тыс. 800 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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