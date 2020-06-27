Бросивший пить Харатьян призвал не осуждать Ефремова «Это крест, который он будет нести всю жизнь»

27.06.2020, 10:30, Разное

Российский актер Дмитрий Харатьян прокомментировал ситуацию с Михаилом Ефремовм. 60-летний артист призвал не осуждать коллегу, поскольку у обвиняемого в смертельном ДТП уже есть крест, который он будет нести всю жизнь.

Как пишет издание «Телепрограмма», сам Харатьян 15 лет назад бросил пить. По его признанию, алкоголь заглушал душевную боль, которая не давала ему покоя. Артист не хотел просыпаться по утрам и чувствовал себя разбитым. Избавившийся от пагубной привычки «гардемарин» считает, что пережитое вынудит Ефремова переосмыслить свою жизнь.

ДТП с летальным исходом случилось в начале июня в Москве. Машина Михаила Ефремова врезалась в автомобиль курьера Сергея Захарова, который от полученных травм скончался. Многие коллеги по актерскому цеху после трагедии рассказали, что знали о пристрастии актера к спиртному, однако не вмешивались в его сложную жизнь.

С Ефремовым Харатьян снялся в нескольких кинокартинах и в свое время актеры сблизились. По мнению звезды «Гардемаринов» и «Зеленого фургона», его коллега является отличным человеком и выдающимся артистом. Осуждение его проступка не даст ему больше сил, однако сам актер должен переоценить все свои жизненные приоритеты, стать сильнее и многое осознать.