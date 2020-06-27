Кирилл Серебренников обратился ко всем, кто поддерживал его во время суда

27.06.2020, 10:18, Разное

Вчера в Мещанском суде был оглашен обвинительный приговор режиссеру и другим фигурантам дела “Седьмой студии”. После того, как заседание было завершенно, Кирилл Серебренников обратился ко всем, кто ждал его у здания на улице:

Я, во-первых, говорю огромное спасибо за поддержку, за то, что вы верите в нашу невиновность, за то, что вы понимаете, что происходит. Каждый человек, находящийся здесь, очень важен и ценен. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию. Не заразите друг друга, потому что за правду нужно бороться,

– сказал Серебренников.

Также он заявил, что недоволен решением суда.

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Публикация от «Гоголь-центр» (@gogolcenter)26 Июн 2020 в 8:55 PDT

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Публикация от «Гоголь-центр» (@gogolcenter)26 Июн 2020 в 6:45 PDT

Вчера суд огласил обвинительный приговор. Чтение всех документов и доказательств с обеих сторон заняло почти 6 часов, в течение которых режиссера Кирилла Серебренникова обвинили в создании преступной группировки и обналичивании выделенных государством средств. Фигурантов дела Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина приговорили к условным срокам лишения свободы и дополнительному наказанию в виде штрафа. Режиссера изначально приговорили к пяти годам лишения свободы, но ему засчитали срок задержания, а также нахождения под домашним арестом, которые в сумме составили 2 года. Итого Кириллу Серебренникову приговорили к трем года условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Алексея Малобродского приговорили к трем годам условно (и штрафу в 300 тысяч рублей), а Юрия Итина – к двум годам условно (и штрафу в 200 тысяч рублей).

У здания Мещанского суда все это время находилось свыше 500 людей, среди которых было множество деятелей культуры и коллег режиссера. Приезд режиссера они встречали аплодисментами. Сам Кирилл Серебренников принес с собой на судебное заседание лишь бутылку воды и никаких больше вещей.

Кирилл Серебренников